Per la Russia è il periodo più difficile da 80 anni Il 9 maggio a Mosca tra paura e stanchezza l'analisi del deputato

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio a Mosca si è svolta una commemorazione del “Giorno della vittoria” segnata da restrizioni e momenti di silenzio. Le celebrazioni sono state più contenute rispetto agli anni passati, con assenze di pubblico e limitazioni alle attività pubbliche, tra timori di attacchi e problemi legati alla rete Internet. Il deputato ha descritto questo come il periodo più difficile degli ultimi ottant’anni per la Russia.

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Niente Internet, timore di attacchi ucraini e celebrazioni ridotte: è il “Giorno della vittoria” più dimesso dell’era Putin. Il deputato della Duma Evgeny Popov a Fanpage.it: “È difficile, siamo stanchi della guerra ma non abbiamo scelta”. E Zelenskyy affida a Fico un messaggio per lo zar.🔗 Leggi su Fanpage.it

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