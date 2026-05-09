Per la Russia è il periodo più difficile da 80 anni Il 9 maggio a Mosca tra paura e stanchezza l'analisi del deputato

Il 9 maggio a Mosca si è svolta una commemorazione del “Giorno della vittoria” segnata da restrizioni e momenti di silenzio. Le celebrazioni sono state più contenute rispetto agli anni passati, con assenze di pubblico e limitazioni alle attività pubbliche, tra timori di attacchi e problemi legati alla rete Internet. Il deputato ha descritto questo come il periodo più difficile degli ultimi ottant’anni per la Russia.

Niente Internet, timore di attacchi ucraini e celebrazioni ridotte: è il “Giorno della vittoria” più dimesso dell’era Putin. Il deputato della Duma Evgeny Popov a Fanpage.it: “È difficile, siamo stanchi della guerra ma non abbiamo scelta”. E Zelenskyy affida a Fico un messaggio per lo zar.🔗 Leggi su Fanpage.it

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