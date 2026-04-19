Messico va in scena il torneo di Ulama | uno degli sport più antichi del mondo

In Messico si sta svolgendo il torneo di Ulama, uno degli sport più antichi al mondo. Questo gioco con la palla mesoamericano, che risale a più di 3500 anni fa, sta attirando molte persone. L’evento ha visto la partecipazione di diverse squadre e si svolge in diverse località del paese. La tradizione dell’Ulma continua ad essere praticata e apprezzata nel territorio messicano.

L’Ulama, un antico gioco con la palla mesoamericano di oltre 3500 anni fa, sta riscuotendo un grande successo in Messico. Giovani e adulti stanno cercando di riportarlo in auge e per questo hanno organizzato un torneo con più di 30 squadre provenienti da tutto il Paese. Prima dell’inizio delle partite, nella Capitale, i giocatori hanno indossato abiti tradizionali e si sono esibiti in una danza. L’Ulama, inoltre, è diventato noto al pubblico internazionale soprattutto grazie al cartone animato DreamWorks ‘La strada per El Dorado’ (2000). New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messico, va in scena il torneo di Ulama: uno degli sport più antichi del mondo Notizie correlate Nuovo stadio Roma, Gualtieri svela: «Sarà uno degli stadi più belli del mondo. Ci sarà la curva più grande del mondo»Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di... Leggi anche: Teatro: a Pernate va in scena "L'aereo più sfigato del mondo" Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Diano Marina va in scena il World Folklore Festival 2026; E-Prix Città del Messico: Buemi Riconquista la Pole Position, Favorito da un Errore di Barnard. Messico, va in scena il torneo di Ulama: uno degli sport più antichi del mondo(LaPresse) L'Ulama, un antico gioco con la palla mesoamericano di oltre 3500 anni fa, sta riscuotendo un grande successo in Messico. Giovani e ... stream24.ilsole24ore.com