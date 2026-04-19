A Hong Kong si è disputata la prima tappa delle Championship Series del circuito SVNS nel rugby seven maschile. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre, con un torneo che ha coinvolto sia la fase a gironi sia le eliminazioni dirette. Alla fine, il Sudafrica si è aggiudicato la vittoria, confermando la propria posizione tra le principali contendenti del circuito. La manifestazione ha mostrato le gerarchie e le ambizioni delle squadre impegnate nel torneo.

Si apre nel segno dello spettacolo e dei grandi equilibri la tappa inaugurale delle Championship Series del circuito SVNS, con l’Hong Kong Sevens che, tra fase a gironi e knockout, ha subito delineato gerarchie e ambizioni delle protagoniste del rugby a sette mondiale. Davanti a un pubblico imponente e in un contesto carico di tradizione, le migliori nazionali del circuito hanno dato vita a sfide ad alta intensità, tra conferme attese e sorprese capaci di ridisegnare il quadro competitivo già dalle prime battute del nuovo format globale. I quarti di finale maschili hanno regalato emozioni e verdetti di alto profilo davanti a oltre 40mila spettatori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven maschile: a Hong Kong trionfa il Sudafrica nella prima tappa delle Championship Series

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