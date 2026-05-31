Durante la seconda tappa delle Championship Series dell’HSBC SVNS Series femminili a Valladolid, l’Australia ha vinto la finale contro gli Stati Uniti. Con questa vittoria, la squadra australiana si è aggiudicata il torneo e ha aumentato le possibilità di conquistare il titolo complessivo. La competizione si è svolta con diverse partite tra le nazionali partecipanti, culminate nella finale che ha deciso il vincitore del tappa.

La seconda tappa delle Championship Series dell’HSBC SVNS Series femminili ha visto il trionfo dell’Australia, vittoriosa in finale contro gli USA. Ma la tappa spagnola è stata caratterizzata dalla mancata sfida conclusiva tra le australiane e la Nuova Zelanda – ironicamente a causa del ko australiano nella fase a gironi proprio contro le americane – e ora l’Australia balza in vetta alla classifica, con 2 punti di vantaggio sulle Black Ferns 7s e 8 sugli USA. La prima giornata della tappa di Valladolid delle HSBC SVNS Series femminili ha confermato il dominio delle grandi favorite. La Nuova Zelanda ha chiuso al comando della Pool A con due nette vittorie contro Argentina (38-7) e Brasile (40-12), trascinata dalle mete di Jorja Miller e confermando il ruolo di squadra da battere dopo i sei successi stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby Seven femminile: a Valladolid l’Australia vince la tappa delle Championship Series e ipoteca il titolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KENYA 7s vs AUSTRALIA 7s Championship Sevens 2026 Live Commentary

Notizie e thread social correlati

Rugby Seven femminile: la Nuova Zelanda vince la tappa di Hong Kong delle Championship SeriesNel torneo femminile dell’Hong Kong Sevens, primo evento delle Championship Series del circuito SVNS, la Nuova Zelanda si è aggiudicata la vittoria...

Rugby Seven maschile: a Hong Kong trionfa il Sudafrica nella prima tappa delle Championship SeriesA Hong Kong si è disputata la prima tappa delle Championship Series del circuito SVNS nel rugby seven maschile.

Temi più discussi: Italia Seven Femminile: le convocate per la tappa di Makarska delle Sevens Trophy Series; Weekend di rugby Seven in Liguria: a Genova la Coppa Liguria Seniores, in campo anche U16 e femminile; Rugby a sette, scelti gli azzurri per il torneo di Haguenau; Rugby: Martina Barabino convocata in Nazionale Seven femminile.

Weekend di rugby Seven in Liguria: a Genova la Coppa Liguria Seniores, in campo anche U16 e femminile x.com

Supremazia nel Sei Nazioni: la dominanza dell'Inghilterra è un problema per il rugby femminile? reddit

Rugby a sette, scelti gli azzurri per il torneo di HaguenauL’Italia del rugby a sette torna in campo per il secondo appuntamento internazionale della stagione. Il responsabile tecnico degli Azzurri, Matteo Mazzantini, ha ufficializzato la lista dei convocati ... oasport.it

Weekend di rugby Seven in Liguria: a Genova la Coppa Liguria Seniores, in campo anche U16 e femminileI campionati sono terminati e la bella stagione porta con sé il periodo clou dei tornei di rugby a sette. In Liguria durante il prossimo fine settimana avremo ben tre appuntamenti di Seven, tra cui la ... liguriasport.com