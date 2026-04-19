Rugby Seven femminile | la Nuova Zelanda vince la tappa di Hong Kong delle Championship Series

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo femminile dell’Hong Kong Sevens, primo evento delle Championship Series del circuito SVNS, la Nuova Zelanda si è aggiudicata la vittoria alla fine della competizione. La manifestazione ha visto affrontamenti tra diverse squadre durante le fasi di gironi e a eliminazione diretta, offrendo partite caratterizzate da ritmo elevato e grande talento. Le protagoniste del torneo hanno dato vita a rivalità ormai consolidate nel circuito.

Si accende nel segno delle grandi protagoniste il torneo femminile dell’Hong Kong Sevens, primo atto delle Championship Series del circuito SVNS, che tra gironi e fasi a eliminazione diretta ha offerto uno spettacolo continuo, fatto di ritmo altissimo, talento individuale e rivalità ormai iconiche. Davanti alla cornice imponente del Kai Tak Stadium, le potenze del rugby a sette mondiale hanno ribadito la propria forza, ma non sono mancati exploit e partite tiratissime, a conferma di un movimento sempre più competitivo e capace di alzare il livello a ogni appuntamento. Nella fase a gironi femminile della tappa di Hong Kong, primo appuntamento delle Championship Series del circuito SVNS, lo spettacolo non è mancato davanti agli oltre 40mila spettatori del Kai Tak Stadium, tra conferme di potenza e risultati combattuti.🔗 Leggi su Oasport.it

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