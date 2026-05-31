Rugby Bergamo 80 minuti dalla Serie A E ora sogna anche l’Italrugby in città

Da bergamonews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Rugby Bergamo si avvicina alla promozione in Serie A dopo aver disputato 80 minuti di gioco. Prima della partita contro il Brixia, si è svolto un incontro tra i rappresentanti del club e l’amministrazione comunale presso Palazzo Frizzoni. L’evento si è svolto in un’atmosfera di festa, indipendentemente dall’esito della partita. La manifestazione ha coinvolto anche l’attenzione verso un possibile sviluppo dell’Italrugby in città.

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Un clima di festa, a prescindere dal risultato di domenica contro il Brixia, ha accompagnato l’incontro tra il Rugby Bergamo e l’amministrazione comunale a Palazzo Frizzoni. La sindaca Elena Carnevali, il vicesindaco Sergio Gandi e l’assessora allo Sport Marcella Messina hanno voluto rendere omaggio alla straordinaria stagione della formazione bergamasca, impegnata nel campionato nazionale di Serie B, e rivolgere il proprio in bocca al lupo alla squadra in vista della finale di ritorno dei playoff per l’accesso alla Serie A, in programma alle 17.30 a Ospitaletto. La squadra bergamasca ha chiuso la regular season al secondo posto del Girone 2 con 73 punti, frutto di 15 vittorie e sole 3 sconfitte in 18 incontri disputati, totalizzando 92 mete e 670 punti realizzati, uno dei migliori attacchi dell’intero campionato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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