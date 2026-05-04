Il Rugby Perugia ha vinto in trasferta contro il Prato, portandosi a un passo dalla promozione in serie A. Dopo tre anni di assenza, la squadra guidata da Bester e De Angelis si trova ora in una posizione favorevole per tornare nella massima categoria. La partita disputata in trasferta ha visto gli ospiti prevalere, dando loro la possibilità di puntare al salto di categoria nel campionato di serie B.

Il Rugby Perugia può sognare in grande. A tre anni dalla retrocessione, la squadra di Bester e De Angelis torna a sentire il profumo della serie A. Non c’è ancora una promozione da festeggiare, ma Perugia con la netta vittoria di Prato contro i Cavalieri (24-41) si è guadagnato la possibilità di giocarsi i playoff promozione nella doppia sfida in programma il 24 e il 31 maggio. Nelle prossime ore si conoscerà l’avversario, ma intanto in casa biancorossa è tempo di raccogliere le prime soddisfazioni. "Un risultato inaspettato – dichiara il vice presidente Federico Bevilacqua – perché quest’anno avevamo programmato una stagione all’insegna del divertimento e della crescita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby serie B. Perugia espugna Prato. Ora sogna la serie A

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