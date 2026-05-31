La nazionale italiana di rugby a 7 si è piazzata sesta nell’EEAS 7s di Haguenau, in Francia. Dopo aver terminato la fase a gironi senza sconfitte, gli azzurri sono stati eliminati nei quarti di finale. Nella finale per il quinto posto sono stati sconfitti.

La Nazionale italiana di rugby a 7 si classifica sesta nel torneo EEAS 7s di Haguenau, in Francia: dopo aver chiuso la fase a gironi da imbattuti, gli azzurri escono nei quarti di finale e poi nel tabellone per il quinto posto vengono sconfitti in finale. Nella prima fase a gironi gli azzurri superano prima i Pacific Toa con lo score di 24-14, poi la Georgia con il punteggio di 26-17, ed infine la Cina con un netto 36-0. L’Italia chiude così al primo posto a punteggio pieno nel raggruppamento e si qualifica alla seconda fase ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale, però, gli azzurri si fermano contro i padroni di casa transalpini dei 7Fantastics, che si impongono con lo score di 7-21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby a 7, l’Italia è sesta nell’EEAS 7s di Haguenau

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