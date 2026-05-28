Rugby a sette scelti gli azzurri per il torneo di Haguenau
Sono stati scelti i giocatori italiani per partecipare al torneo di rugby a sette a Haguenau. La squadra affronterà questa competizione internazionale, che rappresenta il secondo impegno ufficiale della stagione. La selezione comprende atleti convocati per questa occasione, senza ulteriori dettagli sui nomi o sulle modalità di selezione. La partecipazione si svolgerà nel rispetto del calendario internazionale e delle regole stabilite dagli organizzatori.
L’Italia del rugby a sette torna in campo per il secondo appuntamento internazionale della stagione. Il responsabile tecnico degli Azzurri, Matteo Mazzantini, ha ufficializzato la lista dei convocati per l’ EAAST International Rugby 7’s Development Tournament, torneo in programma il 29 e 30 maggio ad Haguenau. La tappa francese rappresenta un nuovo momento di crescita per il gruppo azzurro, impegnato nel consolidare il percorso avviato negli ultimi mesi all’interno del progetto federale dedicato alla disciplina olimpica. La selezione italiana arriva all’appuntamento dopo i segnali incoraggianti mostrati nel “Corsica Seven”, primo impegno stagionale chiuso con un brillante secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia eliminata ai rigori, passa la Bosnia: azzurri per la terza volta di fila fuori dal Mondiale.
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