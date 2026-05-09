LIVE Italia-Inghilterra 12-40 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sesta meta inglese
Durante la partita tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby femminile, l'Inghilterra ha segnato la sesta meta portandosi sul punteggio di 40 punti contro i 12 dell’Italia. A circa metà del secondo tempo, un calcio di Harrison ha portato il punteggio a 12-40, mentre poco prima Packer aveva superato la linea difensiva italiana dopo una touche difensiva. La gara è visibile in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Harrison realizza ancora un calcio: 12-40. 32? Packer sfonda dopo la linea difensiva azzurra dopo la touche difensiva. 12-38. 30? Touche offensiva inglese. 27? Realizza il calcio Sillari: 12-33. 26? Meta tecnica per l’Italia e ammonizione per Kildulle per ostruzione irregolare: 10-33. 24? Azione offensiva insistita delle azzurre. 21? Realizza il calcio Harrison. 5-33. 20? Quinta meta inglese: Cokayne entra di prepotenza in zona meta e mette la palla a terra senza problemi. 5-31. 19? Fuori il calcio di Michela Sillari. 18? VITTORIA VECCHINI: PRIMA META AZZURRA. Buona lavoro in mischia dell’Italia, con la marcatura convalidata dopo la revisione.🔗 Leggi su Oasport.it
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