LIVE Italia-Inghilterra 12-40 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | sesta meta inglese

Durante la partita tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby femminile, l'Inghilterra ha segnato la sesta meta portandosi sul punteggio di 40 punti contro i 12 dell’Italia. A circa metà del secondo tempo, un calcio di Harrison ha portato il punteggio a 12-40, mentre poco prima Packer aveva superato la linea difensiva italiana dopo una touche difensiva. La gara è visibile in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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