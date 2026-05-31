Undici anni dopo il furto, la statua del Bambinello di Sant’Antonio è stata trovata online. I Carabinieri sono riusciti a rintracciarla attraverso un sito di aste online, dove era stata messa in vendita. La statua del Settecento era pronta per essere spedita verso un acquirente straniero. La polizia ha sequestrato l’oggetto prima che partisse, recuperandolo in tempo.

? Punti chiave Come hanno fatto i Carabinieri a rintracciare la statua online?. Dove stava per essere spedito il manufatto del Settecento?. Chi ha scoperto la transazione sospetta che ha svelato il furto?. Cosa è successo nel momento della consegna ufficiale in piazza?.? In Breve Statua del XVIII secolo intercettata online durante una transazione verso l'estero.. Capitano Marco Capasso e Don Gerardo Petruccelli hanno gestito la riconsegna ufficiale.. Celebrazione eucaristica guidata dall'Arcivescovo di Gaeta Mons. Luigi Vari in Piazza A. Ricca.. Mostra storica dedicata ai Bambinelli Maranolesi inaugurata presso la Chiesa di Sant'Antonio.. Il Bambinello di Sant’Antonio torna a Maranola: recuperata la scultura rubata undici anni fa a Genzano di Lucania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rubato 11 anni fa: ritrovato online il Bambinello di Sant’Antonio

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