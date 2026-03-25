Volturara Irpina cento anni di fede si celebrano con le Reliquie di Sant' Antonio

A fine luglio, Volturara Irpina ospiterà una celebrazione di tre giorni dedicata a Sant'Antonio, durante la quale saranno esposte le sue reliquie. La manifestazione coinvolge la comunità locale, che partecipa a eventi religiosi e tradizionali per commemorare i cento anni di fede nel santo. La città si prepara ad accogliere visitatori e devoti per questo appuntamento annuale.

Per tre giorni, alla fine di luglio, Volturara Irpina si trasformerà in un crocevia di devozione e cultura popolare. Il borgo campano si prepara a celebrare il Centenario di Devozione a Sant'Antonio di Padova con un programma che intreccia spiritualità, tradizione e spettacolo, in quello che si preannuncia come l'evento più significativo nella storia recente della comunità. Il centro storico sarà avvolto dalle luminarie artistiche che ridisegneranno la fisionomia notturna del paese, creando l'atmosfera solenne e suggestiva che merita un'occasione simile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Volturara Irpina, cento anni di fede si celebrano con le Reliquie di Sant'Antonio Articoli correlati Da Felice Maniero col mento di Sant’Antonio al sangue di Wojtyla, quando le reliquie finiscono nel mirino dei ladriRoma, 18 febbraio 2026 – Il vetro infranto nella notte, la chiusura forzata della Sacra Immagine, l’ingresso da un cantiere sul lato del santuario. Volturara Irpina, nuovi episodi di truffa: l’allarme del Comune e le raccomandazioni ai cittadiniVolturara Irpina – 20 febbraio 2026 – Con un avviso urgente, il sindaco di Volturara Irpina, Marino Sarno, ha reso noto alla cittadinanza...