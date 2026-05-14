Danze e atmosfere alla corte del Re Sole | la rassegna Regie Armonie fa tappa a Sant' Antonio di Ranverso
Il 24 maggio 2026, alle 17:00, presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta, si terrà un concerto dell'ensemble Les Violes du Roi. L’evento fa parte della rassegna Regie Armonie, che propone spettacoli musicali in diverse location. La performance si svolgerà nella cornice storica della chiesa, situata lungo la Strada Antica di Francia. La manifestazione prevede l’esibizione di musicisti specializzati in strumenti d’epoca, con un programma dedicato alle musiche del periodo del Re Sole.
Domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:00, la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta (Strada Antica di Francia) ospiterà l'ensemble Les Violes du Roi per un nuovo appuntamento della rassegna Regie Armonie. L'evento musicale, intitolato “Alla corte del re: danze e affetti tra. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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