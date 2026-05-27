Lucas Perez truffato per 340mila euro con la tecnica del Rip Deal | gli hanno contato i soldi davanti

Il calciatore spagnolo Lucas Perez è stato truffato con la tecnica del Rip Deal, perdendo 340mila euro. Ha venduto beni e creduto di aver ricevuto i soldi in contanti, ma al momento della consegna i pagamenti non sono stati effettivamente effettuati. Gli interlocutori hanno contato i soldi davanti a lui, confermando la truffa. La vicenda si è conclusa con la scoperta dell’inganno e l’indagine in corso.

Il calciatore spagnolo Lucas Perez è rimasto vittima del 'Rip Deal': ha venduto beni per 340mila euro, essendo strasicuro di aver ricevuto i soldi contanti. Come funziona questa truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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