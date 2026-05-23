Orologio da 18mila euro comprato a Torino con soldi falsi tramite l' inganno del Rip-deal | 3 arresti
Tre persone sono state arrestate a Torino per aver sottratto un orologio da 18.000 euro ai danni di due giovani milanesi. L’episodio è avvenuto in un hotel, dove i truffatori hanno consegnato banconote false durante un “Rip-deal” e hanno poi portato via l’orologio di lusso. L’indagine ha portato all’arresto dei tre coinvolti, accusati di truffa e furto con l’inganno.
Eseguiti tre arresti dalla Polizia di Stato che ha portato alla luce una sofisticata truffa ai danni di giovani milanesi, avvenuta in un hotel del capoluogo piemontese. L’inganno, noto come “Rip-deal”, è stato messo in atto per appropriarsi di un orologio di lusso del valore di 18.000 euro, utilizzando banconote false durante una compravendita organizzata tramite una piattaforma social. Il modus operandi della truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore del pomeriggio di alcuni giorni fa, quando tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per truffa in concorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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