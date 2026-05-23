Orologio da 18mila euro comprato a Torino con soldi falsi tramite l' inganno del Rip-deal | 3 arresti

Notizia in breve

Tre persone sono state arrestate a Torino per aver sottratto un orologio da 18.000 euro ai danni di due giovani milanesi. L’episodio è avvenuto in un hotel, dove i truffatori hanno consegnato banconote false durante un “Rip-deal” e hanno poi portato via l’orologio di lusso. L’indagine ha portato all’arresto dei tre coinvolti, accusati di truffa e furto con l’inganno.