Un uomo è stato denunciato a Bologna dopo aver rubato una borsa a due turiste nel centro storico. La polizia lo ha individuato grazie alla geolocalizzazione delle AirPods trovate tra la refurtiva. L’uomo, già condannato per furto, è clandestino. La denuncia è arrivata dopo che le cuffiette hanno permesso di rintracciarlo.

Bologna, 31 maggio 2026 – Turiste derubate in centro storico: il ladro ‘tradito’ dalla geolocalizzazione delle cuffiette AirPods, parte della refurtiva, che hanno condotto la polizia fino a lui, alla fine denunciato. Nei guai un algerino 49enne, ben noto alle forze dell’ordine. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacapiazza-verdi-accoltellato-rapinato-ii1pgpl8 È accaduto ieri sera, intorno alle 20.30, quando una volante è stata avvicinata da due cittadine straniere, molto scosse, nell’area di piazza Maggiore. Le due hanno raccontato di essere state derubate della borsa, mentre erano nel dehors di un locale del centro. La borsa era appoggiata sullo schienale della sedia e, grazie alla distrazione delle donne, il ladro è riuscito a portarla via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba la borsa alle turiste, preso grazie alle airPods. “E’ clandestino e già condannato per furto”

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