Ruba una bici elettrica | scoperto grazie alle telecamere

Nella notte, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno avviato un servizio di controllo del territorio che ha portato all’identificazione di 69 persone e al controllo di 21 veicoli. Durante le operazioni, sono state ispezionate anche quattro imbarcazioni. Tra i vari interventi, è stato scoperto un furto di una bici elettrica, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

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