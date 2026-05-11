Ruba una bici elettrica | scoperto grazie alle telecamere

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno avviato un servizio di controllo del territorio che ha portato all’identificazione di 69 persone e al controllo di 21 veicoli. Durante le operazioni, sono state ispezionate anche quattro imbarcazioni. Tra i vari interventi, è stato scoperto un furto di una bici elettrica, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Ischia. Alle prime luci dell'alba il bilancio conta 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e quattro imbarcazioni ispezionate. Due le persone denunciate. Un 65enne, incensurato, è stato denunciato per.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

top student bullied until her real family arrived! from a victim to a protected princess.

Video top student bullied until her real family arrived! ? from a victim to a protected princess.

Notizie correlate

Ruba tre bici in pochi giorni, preso grazie a una cittadina e alle telecamereNei giorni scorsi, una cittadina ha segnalato alla Polizia Locale un furto di bicicletta in atto nella zona della Besurica.

Leggi anche: Ruba una bici elettrica ma intervengono i carabinieri e bloccano il ladro

Argomenti più discussi: Ruba una bici elettrica ma il GPS lo tradisce: denunciato; Ruba una bici elettrica in centro storico, il mezzo ritrovato grazie al sistema di geolocalizzazione: 50enne denunciato; Ruba una bici e se la prende con i Carabinieri; L'e-bike che va a ruba: potente, costa poco e si compra su Amazon.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web