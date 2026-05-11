Ruba una bici elettrica | scoperto grazie alle telecamere
Nella notte, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno avviato un servizio di controllo del territorio che ha portato all’identificazione di 69 persone e al controllo di 21 veicoli. Durante le operazioni, sono state ispezionate anche quattro imbarcazioni. Tra i vari interventi, è stato scoperto un furto di una bici elettrica, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.
Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Ischia. Alle prime luci dell'alba il bilancio conta 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e quattro imbarcazioni ispezionate. Due le persone denunciate. Un 65enne, incensurato, è stato denunciato per.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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