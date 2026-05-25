Preso un latitante grazie alle cuffie wireless

Un uomo di 36 anni, senza fissa dimora e ricercato da due anni, è stato arrestato dopo essere stato localizzato grazie alle cuffie wireless che indossava. Le forze dell’ordine hanno intercettato il suo segnale e, seguendo il tracciamento, lo hanno individuato e fermato. L’arresto è avvenuto nei pressi di Minerbio, con l’ausilio anche di unità del nucleo operativo di Molinella. Il soggetto era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura.

Irreperibile da due anni, ma a tradirlo è stato proprio il “corpo del reato”. I carabinieri della stazione di Minerbio e i colleghi del nucleo operativo di Molinella hanno arrestato un cittadino albanese 36enne, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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