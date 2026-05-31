Durante un controllo notturno, i NAS hanno ispezionato un locale a Rovato, riscontrando violazioni di norme sanitarie e di sicurezza. Sono state identificate irregolarità nella gestione e nelle condizioni igieniche dell’attività. A seguito delle verifiche, è stata disposta la chiusura immediata del locale. Nel corso dell'intervento, erano presenti circa 123 persone, e sono state comminate sanzioni economiche significative alle attività coinvolte.

? Punti chiave Cosa hanno scoperto i NAS durante l'ispezione nei locali?. Perché le autorità hanno disposto la chiusura immediata dell'attività?. Quali rischi per la salute hanno individuato i funzionari?. Come sono state gestite le 123 persone presenti durante il blitz?.? In Breve Operazione interforze condotta il 30 maggio da Carabinieri, NAS e Polizia Locale.. Sanzioni amministrative totali per il titolare pari a 6.500 euro.. Mancata applicazione procedure HACCP e assenza licenze per eventi pubblici.. Rischi accertati per agibilità locali e sicurezza alimentare dei clienti.. Rovato, un locale abusivo viene chiuso dopo i controlli notturni di Carabinieri, NAS e Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovato, blitz notturno chiude un locale: 123 persone e sanzioni pesanti

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