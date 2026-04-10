Blitz dei Carabinieri a Vercelli | tre locali chiusi e sanzioni pesanti

Durante un’operazione di controllo nella provincia di Vercelli, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme alle Stazioni della zona, hanno riscontrato irregolarità in quattro esercizi pubblici. A seguito delle verifiche sono stati chiusi tre locali e sono state emesse sanzioni economiche significative. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine in materia di rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi pubblici.

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vercelli, operando insieme alle Stazioni della Valsesia, hanno messo in luce gravi irregolarità lavorative durante un’operazione di vigilanza condotta su quattro esercizi pubblici della provincia. L’intervento ha portato alla sospensione immediata di tre attività e al rilevamento di una percentuale altissima di aziende non a norma, con conseguenti sanzioni che superano i 21 mila euro. L’impatto del sommerso sul tessuto economico locale. Le analisi condotte dai reparti specializzati evidenziano come l’illegalità stia cercando di insinuarsi nelle pieghe dell’imprenditoria vercellese, creando una distorsione competitiva pericolosa rispetta le regole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri a Vercelli: tre locali chiusi e sanzioni pesanti Lavoro nero e sicurezza, blitz dei carabinieri: sospese tre attività. Sanzioni per oltre 220 mila euroLavoro nero, sicurezza assente e locali in condizioni critiche: scatta il blitz dei carabinieri del Nil in provincia di Rimini. Salerno, blitz dei NAS: locali chiusi, carne senza bollatura e gravi carenze igienicheI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, congiuntamente a personale della locale Compagnia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro... Temi più discussi: Blitz dei carabinieri: quattro chili di hashish e 43mila euro, doppio arresto; Blitz dei Carabinieri al porto di Trani: sequestrate le banchine della vendita ittica; Armi clandestine, droga e autobotte illegale: blitz dei carabinieri, un arresto e due denunce; Blitz nel quartiere dello spaccio: sequestrati 60 grammi di cocaina, due pusher arrestate in casa. Blitz dei Nas in un locale della città: maxi sequestro di oltre 17mila bottiglie d’acqua – Cosa è successoQuartu Oltre 17.000 bottiglie d’acqua sequestrate dai carabinieri del Nas in un deposito non autorizzato a Quartu appartenente a una attività commerciale. È accaduto questa mattina 10 aprile durante u ... lanuovasardegna.it Taranto, blitz dei Carabinieri nel quartiere Tamburi: smantellata base di spaccio in un alloggio popolare occupatoOperazione antidroga a Taranto: tre arresti e sequestro di stupefacenti in un alloggio popolare occupato abusivamente ... trmtv.it Taranto, blitz antidroga nel quartiere Tamburi: tre arresti - facebook.com facebook #Alajbegovic, il #Milan prova il blitz per superare la #Roma: il Bayer vuole l’offerta x.com