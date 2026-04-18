Martedì scorso, un’ampia operazione di controllo ha interessato il centro di Lamezia Terme, portando alla luce diverse irregolarità. Durante le verifiche sono stati riscontrati casi di lavoro nero e problemi legati all’igiene nei locali controllati. Sono state comminate sanzioni di entità significativa a seguito delle infrazioni accertate. L’intervento ha coinvolto numerosi operatori e ha portato al sequestro di alcune attività non conformi alle normative vigenti.

Un’operazione di controllo massiccia ha travolto il centro di Lamezia Terme lo scorso martedì, portando all’identificazione di irregolarità che spaziano dal lavoro sommerso alla sicurezza alimentare. I militari della Compagnia locale, supportati dalle specializzazioni del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato Lavoro (NIL) di Catanzaro, hanno setacciato il tessuto urbano con un dispositivo composto da oltre 30 agenti, concentrandosi su questioni legate alla legalità lavorativa, alla salute pubblica, alla circolazione di stupefacenti e alla sicurezza stradale. Il bilancio dell’attività di verifica è estremamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Lamezia: tra lavoro nero e igiene scarsa, sanzioni pesanti

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