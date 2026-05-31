Il calciatore svedese è tornato alla Juventus dopo aver passato l’ultima stagione in prestito in Serie B con la Carrarese. Durante l’annata, ha disputato diverse partite, accumulando minuti di gioco e esperienza. La sua crescita sul campo è stata evidente, anche se non sono ancora state prese decisioni ufficiali sul suo futuro in squadra. La stagione si è conclusa con l’obiettivo di valutare i passi successivi.

di Luca Fioretti Il bilancio del giovane svedese dopo l’annata in Serie B con la maglia della Carrarese: un percorso di crescita in attesa delle decisioni sul futuro. Il mercato dei giovani talenti della Juventus entra nel vivo con i primi verdetti legati ai rientri dai prestiti. Tra i profili pronti a rimettere piede alla Continassa c’è Jonas Rouhi, reduce da un’intensa stagione vissuta in Serie B con la maglia della Carrarese. Il terzino sinistro svedese, classe 2004, ha avuto l’opportunità di misurarsi per la prima volta con la realtà complessa e ruvida del calcio professionistico italiano a tempo pieno, completando una tappa cruciale per il proprio percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rouhi rientra alla Juventus dopo una stagione in prestito alla Carrarese: come è andata la sua annata in Serie B

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