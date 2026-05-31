Romano | Leao ha sorpreso tutti Quanto ci vorrà per la cessione?

Notizia in breve

Rafael Leao ha annunciato che la sua relazione con il Milan è terminata e sarà ceduto durante il calciomercato. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza indicare tempi precisi per la cessione. La società non ha ancora commentato ufficialmente. Leao ha lasciato intendere che il trasferimento avverrà a breve, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulla durata del processo.