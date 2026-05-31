Romano | Leao ha sorpreso tutti Quanto ci vorrà per la cessione?

Da pianetamilan.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rafael Leao ha annunciato che la sua relazione con il Milan è terminata e sarà ceduto durante il calciomercato. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza indicare tempi precisi per la cessione. La società non ha ancora commentato ufficialmente. Leao ha lasciato intendere che il trasferimento avverrà a breve, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulla durata del processo.

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Rafael Leao ha salutato il Milan: le parole dette la scorsa notte hanno scombussolato un ambiente già molto scosso dalle vicende degli ultimi giorni. Ricordiamo che il Milan non ha ancora un organigramma e manca ancora un allenatore in vista della prossima stagione. Ora c'è la certezza che anche Leao lascerà il Diavolo dopo tante stagioni insieme e numeri comunque importanti, nonostante quest'anno deludente: 80 gol e 65 assist per il portoghese con la maglia rossonera. Il portoghese è stato parte dell'ultimo Scudetto del Milan in ordine cronologico, vincendo anche l'MVP della stagione in Serie A, ma ora la storia è finita. Quando ci potrebbero essere novità? Ecco le ultime novità dal giornalista Fabrizio Romano da YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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