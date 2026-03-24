Il sequel di KPop Demon Hunters è ormai confermato, ma i fan dovranno armarsi di pazienza: l’uscita di KPop Demon Hunters 2 richiederà ancora diversi anni. Dopo il successo travolgente del primo film su Netflix, un seguito era praticamente inevitabile. Per ingannare l’attesa, la piattaforma sta già lavorando a un tour a tema, ma per molti potrebbe non bastare. Dopotutto, anche le hit della colonna sonora — come Golden e What It Sounds Like — hanno un limite prima che il pubblico inizi a desiderare nuova musica. e nuove avventure. Inoltre, i fan non vedono l’ora di scoprire se le tante teorie sul sequel si riveleranno corrette. Tuttavia, nonostante la forte domanda, il ritorno del gruppo animato preferito dal pubblico non è imminente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Quanto ci vorrà per il sequel di KPop Demon Hunters?

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