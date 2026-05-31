Roman Reigns ha mantenuto il titolo di campione mondiale dei pesi massimi della WWE sconfiggendo Jacob Fatu nel main event di Clash in Italy. La lotta, disputata alla Inalpi Arena di Torino, è stata un Tribal Combat molto intenso. La sfida è durata e si è conclusa con la vittoria di Reigns, in una battaglia che ha coinvolto duri scambi e tensioni tra i due lottatori.

Il main event di WWE Clash in Italy ha mantenuto tutte le promesse. Alla Inalpi Arena di Torino, Roman Reigns e Jacob Fatu hanno chiuso la serata con un violentissimo Tribal Combat valido per il World Heavyweight Championship, dando vita a una vera battaglia di famiglia. Dopo il primo scontro andato in scena a Backlash, Jacob Fatu era deciso a prendersi il titolo e a spodestare definitivamente il Tribal Chief. Dall’altra parte, Roman cercava di difendere ancora una volta il proprio dominio in una stipulazione che finora lo aveva sempre visto vincitore. Il match è uscito rapidamente dai binari di un normale incontro. I due hanno combattuto tra il pubblico, a bordoring e in ogni angolo dell’arena, mentre i fan italiani accompagnavano la sfida con cori continui e richieste insistenti di tavoli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Roman Reigns sopravvive a Jacob Fatu nel Tribal Combat di Clash in Italy

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Roman Reigns vs Jacob Fatu At Backlash

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