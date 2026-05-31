Roman de la rose Amant e la felicità saturnina delle origini

Saggi Pietro G. Beltrami ci invita (il Mulino) al romanzo di Guillaume de Lorris ripreso da Jean de Meun: l’allegoria vi domina e uno dei fili rossi è il mito dell’Età dell’oro «El ventieme an de mon aage el point qu’Amors prent le paage des jones genz, couchier m’aloie une nuit, si con je souloie, et me dormoie mout forment, et vi un songe en mon dormant que mout fu biaus et mout me plot». (Nel ventesimo anno della mia vita quando Amore riscuote il suo pedaggio dai giovani, ero andato a dormire una sera, come ero solito fare, e dormivo molto profondamente e feci un sogno mentre dormivo che era molto bello e molto mi piacque).... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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