Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’ONU nel 2012. La ricorrenza invita a riflettere sul concetto di felicità e sulla possibilità di valorizzarla quotidianamente. È una giornata dedicata a ricordare che il benessere delle persone rappresenta un obiettivo condiviso a livello mondiale e che questa responsabilità non ricade solo sulle singole persone.

Oggi è la Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’ONU nel 2012 per ricordare che il benessere delle persone è un obiettivo globale e non una responsabilità in capo alla singola persona. Eppure le notizie che arrivano dalla scienza non sono esattamente rassicuranti. Vediamo perché. Siamo davvero più infelici?. Il World Happiness Report 2026, pubblicato in questi giorni dall’Università di Oxford in collaborazione con Gallup, segnala che l’ uso intensivo dei social media sta contribuendo a un calo del benessere tra i giovani nei paesi anglofoni e nell’Europa occidentale, con effetti particolarmente preoccupanti tra le ragazze adolescenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giornata internazionale della felicità 2026, cos’è la felicità e come celebrarla ogni giorno

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