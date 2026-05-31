Romagna Acque | l’utile schizza a 11 milioni +38% rispetto al 2024

Notizia in breve

Romagna Acque ha registrato un utile di 11 milioni di euro, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente. Sono state annunciate 50 milioni di rinunce tariffarie che potrebbero incidere sulle future bollette dell’acqua. Inoltre, il capitale sociale dell’azienda è stato raddoppiato a seguito del conferimento di beni.