Romagna Acque | l’utile schizza a 11 milioni +38% rispetto al 2024
Romagna Acque ha registrato un utile di 11 milioni di euro, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente. Sono state annunciate 50 milioni di rinunce tariffarie che potrebbero incidere sulle future bollette dell’acqua. Inoltre, il capitale sociale dell’azienda è stato raddoppiato a seguito del conferimento di beni.
? Punti chiave Come influenzeranno i 50 milioni di rinunce tariffarie le bollette idriche?. Perché il capitale sociale è raddoppiato dopo il conferimento dei beni?. Quale percentuale dell'acqua arriva dal fiume Po rispetto a Ridracoli?. Come verrà gestita la nuova proprietà unica delle infrastrutture idriche?.? In Breve Gestione 106,7 milioni metri cubi d'acqua tra invaso Ridracoli e fiume Po.. GianNicola Scarcella annuncia 7,9 milioni di rinunce tariffarie per proteggere le famiglie.. Capitale sociale raddoppiato a 733,2 milioni di euro dopo il conferimento beni.. Dividendi da 7,6 milioni di euro distribuiti agli azionisti con 10,5 euro per azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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