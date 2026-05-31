romagna acque i conti 2025 in forte crescita utile netto di 11 milioni

L’assemblea dei soci di Romagna Acque-Società delle Fonti Spa ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, con un utile netto di 11 milioni di euro. I conti evidenziano una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La società ha registrato un aumento dei ricavi e dei risultati economici, senza indicare variazioni nelle attività principali. La decisione è stata presa durante la riunione, con tutti i partecipanti che hanno votato a favore.

L’assemblea dei soci di Romagna Acque-Società delle Fonti Spa ha approvato all’unanimità il bilancio 2025. "All’interno di un contesto nazionale e internazionale complesso, Romagna Acque – commenta il presidente Fabrizio Landi – conferma la propria capacità di generare ricchezza per il territorio in cui opera. I principali dati di bilancio relativi al 2025 indicano un valore della produzione pari a 71,1 milioni di euro (69,1 milioni nel 2024), un utile prima delle imposte di 15,4 milioni e un utile netto di 11 milioni (nel dettaglio 10.989.719) incrementato del 38,8% rispetto all’esercizio precedente (7,9 milioni nel 2024). In questo modo il totale degli utili distribuiti agli azionisti ammonta a 7,6 milioni, corrispondente a un dividendo di 10,5 euro per azione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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