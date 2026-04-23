Nel 2025, Coop Alleanza 3.0 ha registrato un utile di 38,5 milioni di euro, più del doppio rispetto all’anno precedente. La cooperativa ha anche migliorato significativamente il risultato di gruppo, che è salito a 50 milioni di euro rispetto agli 11 milioni del 2024. Questi dati mostrano un incremento importante rispetto all’anno precedente, evidenziando un risultato finanziario in crescita.

Coop Alleanza 3.0 ha chiuso il 2025 con un risultato record: l'utile del gruppo è più che raddoppiato passando da 18 a 38,5 milioni di euro, ancora maggiore la variazione positiva per il risultato di Cooperativa, pari a 50 milioni contro gli 11 milioni del 2024. "Un risultato da rimarcare e ora l'ultimo sforzo deve essere fatto per recuperare il gap" nel retail dove la perdita si è più che dimezzata passando da 46 a 15 milioni di euro, ha sottolineato il presidente Domenico Livio Trombone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni

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