Romagna Banca un 2025 di crescita | utile oltre i 30 milioni patrimonio in aumento del 12%

Nel bilancio del 2025, Romagna Banca ha registrato un utile superiore ai 30 milioni di euro e un incremento del patrimonio del 12%. La relazione annuale evidenzia un andamento caratterizzato da professionalità, redditività, solidità e solidarietà. Questi elementi definiscono le performance finanziarie e operative della banca, che si conferma come un soggetto stabile e in crescita nel settore del credito cooperativo.

Professionalità, redditività, solidità e solidarietà: questi i quattro tratti distintivi che sintetizzano e rappresentano il bilancio di esercizio 2025 di RomagnaBanca Credito Cooperativo. Domenica 10, alle ore 9, al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, verranno presentati all’approvazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Banca di credito popolare, utile trplicato nel 2025: balzo a 12,5 milioniIl Consiglio di amministrazione della Banca di credito popolare (Bcp) approva il bilancio 2025, che si chiude con un utile netto di 12,5 milioni di... Leggi anche: Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8% Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Emil Banca, Galletti confermato presidente, Passini annuncia l’addio; Utile da 12 milioni e rischio zero: l'assemblea dei soci promuove il bilancio di Bcc Romagnolo; Dividendo BPER Banca 2026: ammontare e date stacco; Emil Banca, l’assemblea dei soci. Galletti confermato presidente, il direttore Passini lascia dopo 11 anni. Cassa Centrale Banca: piano da 6,9 miliardi in Emilia-RomagnaBologna, 28 apr. (askanews) – Crediti verso la clientela in crescita a 6,9 miliardi di euro entro il 2028 e raccolta complessiva a 17,4 miliardi. Sono le proiezioni per l’Emilia-Romagna del Piano Stra ... askanews.it Emil Banca, Galletti confermato presidente, Passini annuncia l’addioLa banca chiude il 2025 con un etile da 49,2 milioni e il rinnovo del Cda: a giugno il direttore generale lascia dopo dieci anni. Ora spazio ai giovani ... bolognatoday.it I COMPLIMENTI DEL CONI EMILIA ROMAGNA ALLA DE AKKER E EMIL BANCA BOLOGNA RUGBY Il presidente Andrea Dondi e tutto il CONI dell'Emilia Romagna esprimono la propria soddisfazione e i più sentiti complimenti alla De Akker Team Bologna, c - facebook.com facebook