Roma piano Friedkin e Gasperini | Totti potrebbe tornare in dirigenza

Totti potrebbe tornare in dirigenza, con un ruolo decisionale. La proprietà sta valutando il nuovo assetto, con Friedkin e Gasperini coinvolti nelle scelte. Si discute di rafforzare i poteri del capitano, che potrebbe avere influenza sulle decisioni sportive. La questione riguarda anche il rapporto tra spogliatoio e proprietà, con possibili cambiamenti nelle dinamiche di gestione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso.

? Punti chiave Come cambierà il rapporto tra spogliatoio e proprietà con Totti?. Chi spinge per dare al capitano reali poteri decisionali?. Perché il piano di Gasperini differisce dal precedente incarico del 2019?. Quale ruolo specifico dovrà ricoprire il numero 10 in dirigenza?.? In Breve Tony D'Amico destinato a diventare direttore sportivo dopo l'esperienza all'Atalanta.. Totti aveva concluso il precedente incarico nello staff societario nel 2019.. Proposta Friedkin prevede ruolo di ambasciatore per il centenario del club nel 2027.. Claudio Ranieri ricoprì funzioni simili in passato prima degli scontri con Gasperini.. Il ritorno di Totti alla Roma: Gasperini e Friedkin preparano un ruolo chiave per il capitano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ROMA 2027: il piano segreto dei Friedkin per il Centenario | Totti, Gasperini, Stadio e ritorno ASR

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