Nella capitale si avvicina un periodo di cambiamenti per il club di calcio, con l’arrivo della famiglia Friedkin che comporta incontri importanti per il futuro della squadra. Tra le questioni all’ordine del giorno ci sono l’assunzione di un nuovo direttore sportivo, la gestione del caso Totti e le possibili mosse per coinvolgere l’allenatore Gasperini. La settimana si preannuncia decisiva per le decisioni da prendere in sede dirigenziale.

L’imminente sbarco della famiglia Friedkin nella Capitale segna l’inizio di una settimana cruciale per il futuro dell’ AS Roma, con un’agenda fitta di appuntamenti destinati a ridisegnare l’organigramma e le strategie di mercato del club. La proprietà texana è pronta a sciogliere i nodi legati alla nomina del nuovo Direttore Sportivo e alla definizione del ritorno in società di Francesco Totti, il tutto mentre viene blindata la posizione di Gian Piero Gasperini come fulcro tecnico del progetto sportivo. Come riportato dalle colonne del Corriere dello Sport, non si tratterà di una visita formale, ma di una vera e propria fase operativa per garantire stabilità e competitività in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, piano Friedkin: nuovo DS, caso Totti e super Gasperini

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