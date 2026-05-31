Roma la risposta pubblica di Alajbegovic | il piano per bloccare il talento prima del Mondiale

La Roma ha annunciato di aver avviato una trattativa concreta per il giovane attaccante bosniaco classe 2007, che ha recentemente contribuito all'eliminazione dell'Italia dalle qualificazioni mondiali. La società ha deciso di accelerare le negoziazioni, in risposta alle scadenze del mercato e alle opportunità di mercato. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del giocatore, considerato un talento emergente. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’accordo o sui tempi di definizione.

Il mercato non aspetta e le scadenze nemmeno. La Roma ha deciso di rompere gli indugi nella trattativa per Kerim Alajbegovic, l’attaccante bosniaco classe 2007 che ha appena trascinato la sua nazionale eliminando l’Italia dalle qualificazioni mondiali. Prima di lasciare ufficialmente la direzione sportiva di Trigoria, Frederic Massara ha recapitato un vero e proprio ultimatum all’entourage del calciatore per conto della proprietà portoghese: una risposta definitiva entro il 31 maggio, senza ulteriori margini di manovra. La replica del ragazzo è arrivata puntuale, affidata alle colonne del Corriere dello Sport, con un’apertura chiarissima verso il campionato italiano che suona come un forte indizio sul suo futuro professionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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