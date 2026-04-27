Zanzare a Roma | il piano del Comune per bloccare i focolai

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Roma ha annunciato l'adozione di nuove misure per contenere la presenza di zanzare nella città. Il sindaco ha disposto interventi specifici e invita i cittadini a gestire in modo appropriato le aree private e i balconi per prevenire la formazione di focolai. Le disposizioni sono state comunicate tramite una comunicazione ufficiale e prevedono anche attività di monitoraggio e controllo sul territorio.

? Cosa sapere Il sindaco Gualtieri dispone nuove misure per limitare la zanzara a Roma.. I cittadini devono gestire aree private e balconi per prevenire i focolai.. A Roma, il sindaco Gualtieri ha disposto nuove misure per limitare la proliferazione di insetti vettori, puntando sulla gestione delle aree private e dei condomini con l’arrivo delle temperature calde. Il provvedimento mira a proteggere la salute pubblica contrastando la diffusione della zanzara comune e della zanzara tigre attraverso una strategia che vede la collaborazione dei cittadini come pilastro fondamentale per l’efficacia degli interventi. Il piano di prevenzione si concentra su gesti quotidiani che richiedono attenzione e cura negli spazi domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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