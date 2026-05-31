Durante la partita tra Roma e Inter lungo l’autostrada A1, sono stati visti diversi giocatori in movimento. Tra questi, il francese N’Dicka, che sembra essere nel mirino della Roma come possibile nuovo acquisto. Anche Koné, ex giocatore dell’Eintracht, è stato osservato nel contesto di possibili trattative. Frattesi e Carlos sono stati coinvolti in discussioni legate a trasferimenti, mentre tutte le attenzioni sono rivolte alle prossime mosse sul mercato.

L’Inter ha puntato il centro sportivo di Trigoria col suo cannocchiale. Questione di zoom: Marotta e Ausilio stanno aspettando l’insediamento ufficiale di Tony D’Amico – il nuovo direttore sportivo giallorosso – per cercare di imbastire qualche affare lungo l’A1. Il filo lega diversi nomi: Frattesi, Koné, N’Dicka e anche Carlos Augusto. Partiamo dall’azzurro. Davide, ormai in uscita dal pianeta Inter dopo l’ultima annata senza reti e senza assist, può essere la pedina giusta per arriva a Manu Koné, il grande obiettivo dei piani alti nerazzurri per il centrocampo insieme a Curtis Jones. Il francese era stato già cercato da Marotta e Ausilio l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Inter, che intrecci lungo l'A1: Frattesi, Koné, Carlos, N'Dicka, tutti i nomi

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