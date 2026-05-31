Un investimento di 40 milioni di euro è stato proposto per il trasferimento di Greenwood, un giocatore del Manchester United, in un club di serie A. La clausola del club inglese potrebbe impedire l'operazione. L’allenatore ha espresso chiaramente l’interesse per il profilo del calciatore, ritenendolo compatibile con le esigenze della squadra. La trattativa si concentra sulla possibilità di superare le restrizioni imposte dal contratto con il club inglese.

? Domande chiave Come può la clausola del Manchester United bloccare l'operazione?. Perché Gasperini ha insistito proprio sul profilo di Greenwood?. Quanto deve pagare la Roma per superare le pretese del Marsiglia?. Come cambierà l'attacco giallorosso con l'inserimento dell'inglese?.? In Breve Marsiglia chiede tra 50 e 55 milioni di euro per il trasferimento.. Manchester United riceverà il 40 per cento della futura vendita del giocatore.. Greenwood ha totalizzato 26 reti e 11 assist in 45 presenze in Francia.. L'acquisto servirebbe a Gasperini dopo l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa.. La Roma punta i 40 milioni su Greenwood per rivoluzionare l’attacco di Gasperini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, colpo folle: 40 milioni per Greenwood e il sogno di Gasperini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Roma prepara il grande colpo sugli esterni per Gasperini: l’obiettivo prioritario è Mason GreenwoodLa Roma punta a Mason Greenwood come priorità per rinforzare gli esterni in vista della prossima stagione.

Roma, Gasperini punta tutto su Greenwood: l’inglese è il primo nome per l’attaccoLa squadra di calcio di Roma ha annunciato di aver riscattato il giocatore Malen, puntando a migliorare la propria rosa.