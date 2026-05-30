Cavalli della parata del 2 Giugno in fuga per le strade di Roma | il caos scatenato da alcuni petardi video

Da secoloditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato e domenica, alcuni cavalli sono scappati dalle scuderie temporanee allestite a Roma per le celebrazioni del 2 giugno. I cavalli sono stati visti correre a tutta velocità lungo le strade della città, creando confusione tra gli automobilisti. La fuga è avvenuta dopo alcuni petardi esplosi durante la parata. Numerosi video mostrano gli animali in corsa, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per cercare di bloccare i cavalli e riportarli in sicurezza.

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Cavalli al galoppo non nella prateria, ma su alcune strade di Roma: la scena degna di un film western è stata immortalata da molti automobilisti nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di cavalli è fuggito dalle scuderie temporanee allestite a Roma per le celebrazioni del 2 Giugno. Secondo le prime ricostruzioni, gli animali sarebbero scappati dall’area allestita nei pressi di via dei Fori Imperiali, dove sono in corso le prove e i preparativi per la tradizionale parata militare della Festa della Repubblica. Sarebbero stati alcuni fuochi d’artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall’area delle prove alle Terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: panico per strada

Video Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: panico per strada

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