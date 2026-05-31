Una donna rom ricercata da sei anni è stata catturata e portata nel carcere di San Vittore. Dopo aver vissuto per diverso tempo in un campo alla periferia di Roma, era sfuggita alla cattura. L’ordine di arresto era stato emesso per vari reati commessi a Milano e le era stato notificato al momento del processo. La sua fuga si era protratta fino alla recente cattura.

Milano, 31 maggio 2026 – Da sei anni sulla sua testa pendeva un ordine d'incarcerazione per una serie di reati commessi a Milano, per i quali era stata processata. Aveva però pensato bene di allontanarsi dalla capitale lombarda, rendersi irreperibile e di trasferirsi in un campo rom di Roma. Ci sono quindi voluti sei anni, e un paziente lavoro d’indagine, per risalire alla sua nuova identità e al suo nuovo indirizzo, e quindi per arrestarla. Irreperibile da oltre sei anni, su di lei gravava un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. MILANO ARCHIVIO CAMPO ROM NOMADI - 06072015 - VIA IDRO CAMPO NOMADI ROM - SOPRALLUOGO COMMISSIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA COMMISSIONE SICUREZZA E COESIONE SOCIALE POLIZIA LOCALE VOLONTARIATO CONSIGLIERI COMUNALI - FOTO MARMORINONEWPRES PER LUCIDI TOGNOLATTI Percorsi e abitudini . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rom ricercata da sei anni e “attesa” a San Vittore: si era trasferita in un campo alla periferia di Roma

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