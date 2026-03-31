Una donna coinvolta in un furto al supermercato è stata arrestata e trasferita in carcere. L’intervento, inizialmente per un taccheggio, ha portato all’esecuzione di un ordine di detenzione emesso nei suoi confronti. La procedura si è conclusa con il trasferimento nel carcere di Rebibbia. La donna era già ricercata prima dell’arresto.

Un intervento per un semplice taccheggio si è concluso con l'esecuzione di un ordine di carcerazione. È accaduto nella giornata di ieri nel capoluogo ciociaro, dove il personale della Polizia di Frosinone è entrato in azione in seguito alla segnalazione di un furto ai danni di un supermercato locale, diramata dalla Sala Operativa. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti della sezione Volanti hanno individuato e fermato una donna. Dagli accertamenti immediati è emerso che la sospettata si era illecitamente impossessata di diversi generi alimentari celandoli all'interno dell'attività commerciale. Nello specifico, la refurtiva recuperata comprendeva prodotti alimentari di un noto marchio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Ruba al supermercato ma era già ricercata: arrestata e trasferita a Rebibbia

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