Domenica 10 maggio 2026, su Sky Uno, va in onda il quarto episodio di Cucine da Incubo 12, con Antonino Cannavacciuolo. La puntata si svolge a San Vittore Olona, in provincia di Milano, dove viene affrontato il ristorante Bollicine 2.0. Dopo aver visitato Peschiera Borromeo, lo chef rimane in Lombardia per aiutare questa attività in difficoltà.

Dopo la tappa di Peschiera Borromeo, Antonino Cannavacciuolo resta in Lombardia nel nuovo appuntamento di Cucine da Incubo 12, in onda su Sky Uno domenica 10 maggio 2026. Lo Chef arriva, infatti, a San Vittore Olona, in provincia di Milano, dove ha sede il Bollicine 2.0, il quarto ristorante da salvare. Cucine da Incubo 12 – “Bollicine 2.0? di San Vittore Olona (Milano). Il ristorante Bollicine 2.0 si trova a San Vittore Olona, nell’hinterland milanese, ed è nato grazie ad un’idea dell’imprenditore edile Antonino. Pur conscio del fatto di non essere un cuoco professionista, l’uomo ha deciso di portare avanti il suo sogno culinario, che ormai svolge quasi esclusivamente da solo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cucine da Incubo 12, Bollicine 2.0 di San Vittore Olona (Milano) è il quarto ristorante da salvare

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