Durante il torneo di Roland Garros, si è verificato un episodio insolito: due tennisti sono stati protagonisti di un confronto acceso sotto rete, che ha rischiato di trasformarsi in una rissa. L’episodio si è svolto durante un punto, quando le tensioni tra i due giocatori sono aumentate al punto da portare a uno scambio di parole animate. La discussione si è protratta per alcuni istanti, prima che l’arbitro intervenisse per sedare gli animi e riportare la calma sul campo.

È davvero molto raro assistere a un’accesa discussione tra due tennisti, conosciuti per il loro fair play in campo e fuori ma quanto accaduto alle qualificazioni per entrare nel tabellone principale del Roland Garros è stato diverso e c’è voluto l’intervento dell’arbitro per evitare che scoppiasse una rissa tra lo spagnolo Pedro Martinez, 29 anni e attuale numero 141 del ranking Atp, e il giapponese Rei Sakamoto, 19 anni e 152 del ranking. Animi accesi sotto rete. La gara è stata vinta in due set da Martinez con il punteggio di 6-2, 7-5 e in campo non si sono mai vissuti momenti di tensione. Un match, insomma, concluso con lo spagnolo che ha mostrato di essere stato più forte del rivale giapponese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ci vediamo fuori”: rissa sfiorata al Roland Garros, cosa è successo sotto rete

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