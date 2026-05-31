Roland Garros oggi Fonseca-Ruud – Diretta

Oggi a Roland Garros si sfidano Joao Fonseca e Casper Ruud negli ottavi di finale. La partita si gioca domenica 31 maggio ed è visibile in diretta tv e streaming. È il primo incontro tra i due nel torneo. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo francese. La partita si gioca nel pomeriggio, con l’accesso alle tribune limitato.

(Adnkronos) – Big match al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, Joao Fonseca sfida Casper Ruud – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Il brasiliano arriva al match dopo la vittoria in rimonta contro Djokovic, mentre il norvegese ha battuto, sempre rimontando in cinque set, Paul. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ruud vs Fonseca | French Open 2026 | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

Novak Djokovic non fortunato al Roland Garros: Fonseca e Ruud in agguato già dai primi turniIl sorteggio del tabellone di singolare maschile del Roland Garros non ha sorriso a Novak Djokovic, che ha incontrato fin dai primi turni avversari...

Roland Garros, il programma della domenica: via agli ottavi, c'è Zverev. Serata con Ruud-FonsecaA Roland Garros si disputano gli ottavi di finale del singolare maschile, con Sascha Zverev tra i qualificati.

Temi più discussi: Djokovic supera Royer: sarà 3° turno con Fonseca; Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca al terzo turno: orario, precedenti e dove vederla; Djokovic eliminato dal Roland Garros: Fonseca lo batte al quinto set; Roland Garros: fuori anche Djokovic, ko con Fonseca. Pausa e dubbi per Sinner.

La sconfitta di oggi contro João Fonseca è solo la seconda volta in carriera in cui Djokovic ha perso un match dopo essere stato avanti di due set a zero. Questa cosa è senza senso. La prima avvenne contro Jürgen Melzer, sempre al Roland Garros, nel 2010. x.com

Casper Ruud e Joao Fonseca si incontreranno per la prima volta nel quarto turno del Roland Garros reddit

Roland Garros, oggi Fonseca-Ruud - Diretta(Adnkronos) - Big match al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, Joao Fonseca sfida Casper Ruud - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Il brasiliano arriva ... msn.com

Roland Garros, da Swiatek e Zverev a Ruud-Fonseca: programma di oggi e dove vederlo in tvIniziano gli ottavi di finale Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi - in diretta tv e streaming. Nel tabellone femminile occhi punt ... adnkronos.com