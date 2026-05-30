A Roland Garros si disputano gli ottavi di finale del singolare maschile, con Sascha Zverev tra i qualificati. La giornata si conclude con il match tra Ruud e Fonseca. In assenza di italiani nel singolare, nel doppio si sfidano Bolelli e Vavassori contro Paul e Willis.

Prima giornata di ottavi di finale al Roland Garros. In attesa della sbornia del lunedì, con ben tre italiani che scenderanno in campo (Cobolli, Berrettini e Arnaldi), ci sarà spazio per il grande favorito del torneo. Alexander Zverev, n.2 del seeding, giocherà il terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. Non prima delle 15.30 scenderà in campo contro Jesper De Jong, il quinto lucky loser capace di raggiungere il quarto turno nella storia del Roland Garros. Sasha è avanti 2-0 nei precedenti, il secondo proprio qui, al secondo turno del 2025. Sarà solo uno dei quattro match maschili in programma. L'altro match di singolare maschile che si disputerà sullo Chatrier sarà quello di Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, il programma della domenica: via agli ottavi, c'è Zverev. Serata con Ruud-Fonseca

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Roland Garros, il programma di domenica 31 maggio: Zverev di giorno, Fonseca-Ruud in serale x.com

Programma del 5/26 per il Roland Garros reddit

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