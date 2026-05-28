Simone Bolelli e Andrea Vavassori, testa di serie numero cinque nel torneo di doppio a Roland Garros 2026, sono passati al secondo turno.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, approdano al secondo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis: gli azzurri superano all’esordio la coppia di alternate composta dall’australiano James Duckworth e dall’argentino Marco Trungelliti, battuti con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e tre minuti di gioco. Per loro al secondo turno ci saranno il neozelandese Michael Venus e l’indiano Yuki Bhambri. Nel primo set gli azzurri sono molto incisivi in risposta e non rischiano nulla in battuta: Bolelli e Vavassori conquistano il break alla prima occasione, ai vantaggi del terzo game, e nel quinto, sul 30-40, mancano l’opportunità per il 4-1 pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Bolelli/Vavassori approdano agilmente al secondo turno in doppio

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