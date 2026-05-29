Non ci sarà Jannik Sinner – eliminato da Juan Manuel Cerundolo dopo esser crollato nel terzo set – ma le speranze dell’Italia al Roland Garros sono ancora più vive che mai. Tre infatti gli azzurri rimasti in corsa nello Slam parigino, alla ricerca di un posto ai quarti di finale nella parte di tabellone alta, dove non c’è nessun big e nessun favorito per la vittoria finale. Il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli (numero 10 del seeding, dietro solo ad Auger-Aliassime in quel lato di tabellone), che affronta Learner Tien (numero 18 del tabellone) alle ore 12, sul Philippe-Chatrier. Stesso campo e stesso orario di Sinner contro Juan Manuel Cerundolo, ma le condizioni atmosferiche sabato saranno differenti (a Parigi è previsto un cielo nuvoloso). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, ora tocca a Cobolli, Berrettini e Arnaldi: l’Italia può puntare all’en-plein | Il programma di sabato e gli orari

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