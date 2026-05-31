In un match di Roland Garros, Kostyuk ha battuto Swiatek, interrompendo la serie di vittorie della testa di serie. Durante il match, Swiatek ha subito sei break consecutivi, portando la sua sconfitta. La giocatrice ucraina ha vinto con un netto margine, causando un cambio nella dinamica del torneo. La partita ha rappresentato un risultato inatteso e ha acceso il derby tra tenniste ucraine.

? Punti chiave Come ha fatto Kostyuk a spezzare la striscia di Swiatek?. Perché la polacca è crollata subendo sei break consecutivi?. Chi vincerà il derby ucraino tra Kostyuk e Svitolina?. Cosa significa il ritorno di Cirstea ai quarti dopo 17 anni?.? In Breve Svitolina batte Bencic per 6-4 6-x e accede ai quarti di finale.. Kostyuk interrompe la striscia di 16 vittorie consecutive della polacca Swiatek.. Sorana Cirstea raggiunge i quarti dopo 17 anni dalla sua prima partecipazione.. Cirstea ha sconfitto Wang Xiyu con il punteggio di 6-3 7-6(4).. Marta Kostyuk e Elina Svitolina conquistano i quarti di finale a Parigi: storico derby ucraino allo Slam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros: Kostyuk travolge Swiatek e accende il derby ucraino

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