Nel secondo turno di Roland Garros, Starodubtseva ha eliminato Rybakina, sorprendendo con una vittoria in due set. Sul campo, Kostyuk e Swiatek hanno proseguito la loro corsa, superando rispettivamente avversarie di livello. La giornata ha visto anche altre eliminazioni e conferme, rendendo il tabellone femminile molto movimentato. La competizione prosegue con diverse favorite ancora in corsa e sorprese che cambiano gli equilibri del torneo.

Ci sarebbe non tanto, ma tantissimo da dire a proposito dei match odierni di secondo turno al Roland Garros per quanto riguarda il tabellone femminile. Si è visto davvero di tutto, compresa, purtroppo, l’eliminazione con annesso infortunio per Jasmine Paolini, la quale lascia strada all’argentina Solana Sierra. E, in un curioso gioco di nomi, sarà Solana contro Sorana (Cirstea) per l’accesso agli ottavi di finale. La più grande sorpresa del giorno, però, è un’altra, e fa parte di un tris di notizie positive dall’Ucraina: Yuliia Starodubtseva che sconfigge Elena Rybakina. Se ne va un’enorme occasione per la numero 2 del mondo, che a un certo punto vede anche il suo allenatore Stefano Vukov andarsene dall’angolo per non tornare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026: Starodubtseva sorprende ed elimina Rybakina. Avanti Kostyuk e Swiatek in un giorno non banale

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Yuliia Starodubtseva stuns world No. 2 Elena Rybakina in a huge Roland-Garros upset

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