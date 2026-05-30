A Roland Garros, domenica di ottavi con Swiatek che affronta Kostyuk e Bencic contro Svitolina. Le due sfide decidono chi passerà ai quarti di finale nel torneo WTA. La partita tra Swiatek e Kostyuk si svolge sulla terra rossa, mentre Bencic e Svitolina si sfidano in un match che potrebbe prolungarsi. Le vincitrici di queste sfide entreranno tra le otto migliori del torneo.

Domenica di grandi sfide nel tabellone Wta del Roland Garros: chi sono le favorite delle gare che mettono in palio il pass per i quarti. Le stelle del circuito femminile approda alla seconda settimana del Roland Garros con un programma domenicale che mette subito in palio i primi pass per i quarti di finale. Ad aprire i giochi sul rosso parigino sarà l’interessante confronto tra la giovane russa Mirra Andreeva e la svizzera Jil Teichmann. Andreeva, a dispetto dell’età anagrafica, ha già dimostrato di sapersi muovere con grande disinvoltura su questi campi, mettendo in mostra un’eccellente continuità nei risultati. Teichmann è un’avversaria di valore, ma la freschezza e la determinazione mostrate dalla russa nelle ultime settimane la pongono in una posizione di leggero vantaggio per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Domenica di ottavi al Roland Garros: Swiatek sfida Kostyuk, esame Bencic per Svitolina

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