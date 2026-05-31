Roland Garros | Errani e Vavassori vincono il super tie-break

A Roland Garros, Errani e Vavassori hanno vinto il super tie-break. Dopo aver perso il primo set, hanno mantenuto la calma e sono riusciti a controllare il ritmo nel secondo. Nel super tie-break, hanno adottato una strategia aggressiva, alternando colpi potenti a scelte più difensive. La decisione di variare le traiettorie e di sfruttare le opportunità ha permesso loro di prevalere sull’avversario nel punteggio finale.

? Domande chiave Come hanno gestito il calo di ritmo dopo il primo set?. Quale strategia tattica ha permesso di vincere il super tie-break?. Cosa ha deciso il duello di geometrie nel momento decisivo?. Quali saranno le prossime sfide tattiche per gli azzurri nei quarti?.? In Breve Punteggio finale match 6-4, 1-6 e 10-6 contro Stollar e Harrison. Vittoria ottenuta tramite super tie-break concluso con 10-6. Coppia avversaria composta dall'ungherese Stollar e dallo statunitense Harrison. Gestione tattica dei cambi di ritmo dopo il secondo set da 1-6. Sara Errani e Vavassori volano ai quarti al Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il passaggio ai quarti di finale del doppio misto al Roland Garros battendo la coppia Stollar e Harrison con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-6. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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BOLELLI e VAVASSORI vincono a Miami: prima coppia italiana con un titolo Masters 1000!

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